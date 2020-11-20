РИАМО - 20 ноя. Новостройку с квартирами для переселенцев на улице Ленина в Коломне ввели в эксплуатацию, туда до конца года переедут 52 жителя аварийных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Переселение в новые квартиры запланировано на декабрь. Таким образом, будут расселены 29 аварийных жилых помещений общей площадью около 1,3 тысячи квадратных метров», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

После завершения всех юридических процедур с гражданами заключат договоры социального найма или мены, тогда же им вручат ключи.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются по национальному проекту «Жилье и городская среда».