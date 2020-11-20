РИАМО - 20 ноя. 30 победителей второго этапа серии патриотических конкурсов Московской области наградили в онлайн-формате, сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.

«Победителями второго этапа серии патриотических конкурсов стали 30 юных патриотов. Ребятам было предложено принять участие в конкурсе талантов «Вселенная Юнармии» и конкурсе «Наше Подмосковье – моя гордость», который прошел в регионе в третий раз», — сказал начальник подмосковного штаба «Юнармии» Александр Легков.

По его словам, данные конкурсы проходили в Московской области с 20 сентября до 25 октября.

Победителями конкурсов стали ребята из городских округов Балашиха, Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Лыткарино, Истра, Ивантеевка, Ступино, Воскресенск, Химки, Раменский, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Орехово-Зуевский, Богородский и Наро-Фоминский.

В рамках церемонии награждения победителей поздравили начальник региональной «Юнармии», олимпийский чемпион Александр Легков, заслуженный артист РФ Дмитрий Дунаев, а также директор департамента военно-патриотической работы главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов.

Серия патриотических конкурсов проводится в Московской области с 2017 года. Мероприятия проходят при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья. В конкурса за три года поучаствовали свыше 20 тысяч ребят. Победителями конкурсов стали более 100 человек.​