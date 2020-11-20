РИАМО - 20 ноя. На сайте «Вкусы России» (https://russiantastes.ru) стартовало народное голосование за лучшие продукты и еду, Подмосковье представило на конкурс 25 брендов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания», — говорится в сообщении.

Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов РФ.

Подмосковье представило 25 брендов:

- Сыры Подмосковья;

- Коломенская пастила;

- Дмитровский картофель;

- Луховицкий огурец;

- Коломенская улитка;

- Можайское молоко;

- Коломенская клубника;

- Посадская коврижка;

- Лимонад из Черноголовки;

- Коломенский калач;

- Битки с луком серпуховские;

- «Меды Коломенские»;

- Зарайская медовая коврижка;

- Луховицкий кларий;

- Егорьевский мед;

- Луховицкие сладкие томаты;

- Луховицкая клубника;

- Шатурское молоко;

- Дмитровский пряник;

- Можайский топленый творог;

- Каширские томаты;

- Зарайские копченые деликатесы;

- Волоколамская гречневая булочка;

- Озерский лук;

- «Творог из Горок».

Проголосовать за подмосковные любимые продукты можно с 19 ноября по 2 декабря на официальном сайте конкурса.