РИАМО - 20 ноя. На сайте «Вкусы России» (https://russiantastes.ru) стартовало народное голосование за лучшие продукты и еду, Подмосковье представило на конкурс 25 брендов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Миссия конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания», — говорится в сообщении.
Конкурс призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов РФ.
Подмосковье представило 25 брендов:
- Сыры Подмосковья;
- Коломенская пастила;
- Дмитровский картофель;
- Луховицкий огурец;
- Коломенская улитка;
- Можайское молоко;
- Коломенская клубника;
- Посадская коврижка;
- Лимонад из Черноголовки;
- Коломенский калач;
- Битки с луком серпуховские;
- «Меды Коломенские»;
- Зарайская медовая коврижка;
- Луховицкий кларий;
- Егорьевский мед;
- Луховицкие сладкие томаты;
- Луховицкая клубника;
- Шатурское молоко;
- Дмитровский пряник;
- Можайский топленый творог;
- Каширские томаты;
- Зарайские копченые деликатесы;
- Волоколамская гречневая булочка;
- Озерский лук;
- «Творог из Горок».
Проголосовать за подмосковные любимые продукты можно с 19 ноября по 2 декабря на официальном сайте конкурса.
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