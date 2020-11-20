РИАМО - 20 ноя. Музей «Зоя» в Рузском городском округе планирует провести десять мероприятий в онлайн-режиме до конца этого года, на сегодняшний день музей временно закрыт из-за ситуации с коронавирусом в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

На текущий момент музей закрыт, однако там ведется установка нового оборудования, а коллектив занимается разработкой новых экскурсий для взрослых и детей, также продолжается серьезная научная деятельность, ведется модернизация.

«Совместно с коллегами из Российского государственного архива кинофотодокументов (музей - ред.) готовит масштабный исследовательский проект на ближайшие четыре года», – говорится в сообщении.

Экспозиция музея пополнилась анимированными проекциями и голограммами. В интерактивном зале «Бессмертный полк», который оснащен панелями поиска героев, каждый посетитель может найти по фамилии или фотографии необходимые видеорассказы, а также показать свою историю близким.

Модернизация музея проводится в рамках госпрограммы «Культура Подмосковья».