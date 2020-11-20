РИАМО - 20 ноя. Москва согласовала документацию под строительство четырех соцобъектов в проблемном ЖК «Царицыно», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, решено предоставить АНО «РСИ» четыре земельных участка ориентировочной общей площадью 4,98 гектара в аренду сроком на 6 лет для строительства двух школ на 825 мест каждая и двух ДОУ на 140 и 320 мест.

«Финансирование строительства соцобъектов предусмотрено Адресной инвестиционной программой города Москвы (АИП)», - говорится в сообщении.

Два подобранных участка примыкают к территории, на которой город за счет бюджетных средств завершает строительство проблемного ЖК «Царицыно». Еще два – расположены в границах жилого комплекса.

Пятова напомнила, что согласно проекту ЖК «Царицыно» бывший застройщик АО «МКХ» должен был возвести семь социальных объектов: три детских сада, три школы и поликлинику.