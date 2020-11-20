РИАМО - 20 ноя. Президент РФ Владимир Путин считает, что ВВП страны в текущем году может сократиться до 3,9%, сообщает ТАСС.

По словам президента, мировой ВВП может упасть на 4,4%.

«У нас в России тоже будет спад, примерно, по нашим оценкам, 3,9%», — сказал глава государства, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Кроме того, Путин назвал тревожной тенденцию снижения промышленного производства и растущую бедность на фоне пандемии Covid-19.

«За чертой бедности из-за коронавируса в мире могут оказаться десятки миллионов человек», — резюмировал президент. ​​