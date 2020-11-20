РИАМО - 20 ноя. Сумма отсрочки по оплате аренды имущества, предоставленная подмосковным арендаторам правительством Московской области и администрациями городских округов, составила почти 321 миллион рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Больше всего отсрочек по договорам аренды предоставили представителям бизнеса в Орехово-Зуеве, Люберцах, Ступине, Одинцове и Дмитрове. А наибольшие суммы арендных платежей отсрочили арендаторы в Балашихе, Электростали, Химках, Орехово-Зуеве, Люберцах, Щелкове, Одинцове.

«В 53 городских округах Подмосковья отсрочка по оплате арендных платежей за имущество предоставлена по 710 договорам аренды. При этом сумма отсрочки за государственную неразграниченную землю оставила 206,6 миллиона рублей, за муниципальное имущество и землю — 98,4 миллиона рублей, а за областную недвижимость — 15,8 миллиона рублей», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Арендаторы до сих пор могут подать заявление на стопроцентную отсрочку по оплате аренды за имущество на период с 1 марта по 1 октября 2020 года и погасить ее равными частями в 2021-2022 годах.

Отсрочка предоставляется представителям пострадавших отраслей предпринимательства и торговли — юрлицам и ИП — не только по основному виду деятельности компании, но также тем, кто фактически использует имущество по дополнительному виду деятельности.

Мера распространяется также на всех коды ОКВЭД 2, входящие в классы и подкласс группировки кодов (группы, подгруппы, виды) ОКВЭД 2, указанные в перечне пострадавших отраслей экономики. Подать заявление на предоставление данной меры поддержки можно через портал госуслуг.