РИАМО - 20 ноя. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что инициативу о введении штрафов для водителей за превышение скорости на 1 километр в час депутаты не поддержат, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, данную инициативу нужно проработать всесторонне — запросить мнение экспертов, а также выяснить позицию автомобилистов и лишь потом уже озвучивать.

«Некоторое время назад правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 километров до 10 километров в час. Депутаты данную инициативу не поддержали, тем более не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 километра», — сказал Володин.

Он отметил, что против данной инициативы свидетельствует, в частности, фактор возможной коррупции и ошибок при определении превышения скорости.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил за введение штрафов для водителей за превышение разрешенной скорости на 1 километр в час. По его мнению, это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах в лучшую сторону. ​