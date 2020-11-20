РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Пробка протяженностью порядка 4,5 километра образовалась в пятницу вечером на въезде в подмосковный Красногорск, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Затор начинается на Новорижском шоссе в районе пересечения с МКАД и тянется до съезда на Красногорск.

Также красным на карте обозначены часть перекрестка с круговым движением и участок Ильинского шоссе в направлении Волоколамского шоссе.

Кроме того, движение затруднено по дорогам, ведущим к станции МЦД-2 Павшино с обеих сторон железной дороги, а также на эстакаде в районе станции МЦД-2 Нахабино.