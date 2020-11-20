РИАМО - 20 ноя. Специалисты выбрали главную новогоднюю елку страны, она будет срублена в Наро-Фоминском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Выбор Кремлевской ели осуществлялся специальной комиссией, в состав которой входили специалисты управления делами президента Российской Федерации, представители лесного хозяйства области, транспорта, деятели культуры и искусства.

«К той, что доверят украсить собой Соборную площадь Московского Кремля, предъявляли строгие требования. Главная новогодняя ель страны должна быть не менее 25 метров высотой с диаметром ствола от 60 сантиметров. И она не может быть старше 120 лет», - говорится в сообщении.

Отбор конкурсанток лесничими начался еще летом и длился несколько месяцев. По условиям конкурса у ели не должны быть трещины, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои.

Основными критериями при выборе главной новогодней ели России являлись также ее размеры и визуальная привлекательность: у дерева должна быть правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, отсутствовать сухие и сломанные ветви.

Кроме этого, что немаловажно, должна быть возможность удобного транспортного подъезда к ели, чтобы не пострадали соседние деревья.

Из 50 отобранных по всем подмосковным лесничествам претенденток красавица из Наро-Фоминского лесничества одержала победу. Возраст дерева составляет 96 лет, высота около 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах нижних ветвей - порядка 10 метров.