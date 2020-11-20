РИАМО - 20 ноя. Поезда «Аэроэкспресс» следуют в соответствии с графиком движения на всех направлениях, несмотря на сильный снегопад, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

«Подвижной состав компании подготовлен к работе в условиях зимних погодных условий. Несмотря на снегопад, поезда в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в пятницу вечером следуют по расписанию», — говорится в сообщении.

На вокзалах и в аэропортах оборудованы крытые терминалы, где пассажиры могут с комфортом ожидать поезд вне зависимости от погодных условий.

Кроме того, в пассажирских терминалах и салонах поездов поддерживается комфортная температура, а также регулярно проводится уборка.

Сильный снегопад накрыл столицу днем в пятницу. По данным синоптиков, за три часа в Москве выпало порядка 2 миллиметров осадков, это почти 4% от месячной нормы. Высота снежного покрова в городе составляет 2-3 сантиметра.