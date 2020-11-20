РИАМО - 20 ноя. МособлЕИРЦ запустил удобный сервис онлайн-оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного единого информационно-расчетного центра.

«Жители Подмосковья, которые являются клиентами расчетного центра, смогут быстро, без комиссии и без регистрации в личном кабинете оплатить коммунальные услуги. Для оплаты необходимо нажать на кнопку «Оплатить квитанцию онлайн» — она расположена в левом верхнем углу главной страницы сайта МособлЕИРЦ», — говорится в сообщении.

Для совершения платежа не требуется дополнительной авторизации — достаточно ввести восьмизначный номер лицевого счета, который указан в платежном документе.

При первичной оплате будет предложен выбор: оплатить счет с учетом или без учета добровольного страхования жилья. По умолчанию система выберет сумму, начисленную без страховки.

Максимальная сумма оплаты не должна превышать 15 тысяч рублей. К оплате принимаются банковские карты «Мир», Visa и Mastercard.

После успешного прохождения операции уведомление с подтверждением оплаты придет на адрес электронной почты, указанный абонентом.

Платежи за ЖКУ, совершенные через платежную страницу Всероссийского банка развития регионов, надежно защищены и не облагаются банковской комиссией. Информация о совершенном платеже в течение суток попадает в единую расчетную систему МособлЕИРЦ.