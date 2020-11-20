РИАМО - 20 ноя. 352 объекта недвижимости военных городков передали в собственность Подмосковья и городских округов в 2020 году, работа по передаче данного имущества ведется с 2012 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Это важный момент для жителей таких населенных пунктов. После передачи земельных участков, инженерной инфраструктуры и объектов недвижимости из федеральной собственности в муниципальную, администрация городского округа имеет право обслуживать и благоустраивать территории, а жители могут приватизировать квартиры», - отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

Годом ранее в ведение муниципалитетов перешло 22 имущественных комплекса, а наиболее крупные из них, были переданы в собственность Краснознаменска и Одинцовского городского округа.

В текущем году в собственность Подмосковья из федеральной было передано 352 объекта недвижимости, включая земельные участки. Объекты также стали собственностью муниципальных образований региона, а именно Серпухова, Солнечногорска, Щелкова, Рузского, Одинцовского и Сергиево-Посадского городских округов. Всего земельный фонд области увеличился на 235 гектаров.

С 2012 года передано 328 имущественных комплексов военных городков. 295 из них стали собственностью муниципалитетов, а оставшиеся – Подмосковья.