РИАМО - 20 ноя. Согласно данным Росстата, численность безработных россиян в октябре 2020 года снизилась на 83 тысячи человек (1,7%), сообщает Газета.ru.

В процентном соотношении показатель безработицы сохранился на уровне сентября — 6,3%.

«Среди обнадеживающих цифр — информация об уменьшении числа безработных. В октябре, по методологии международной организации труда, их 4,69 миллиона человек. Это почти на 100 тысяч меньше, чем в сентябре, хотя в процентах число оказалось тем же — 6,3%», — говорится в сообщении.

При этом 3,5 миллиона человек в октябре были зарегистрированы в качестве безработных, а 1,7 миллиона — получали пособие по безработице.

В ведомстве уточнили, что число уволенных за прошедшие три месяца оказалось меньше, чем число тех, кто смог трудоустроиться.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что безработица в стране по итогам 2020 года составит 5,7%. Затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, до 4,7% в 2022 году и до 4,6% в 2023 году.