РИАМО - 21 ноя. В Театре Маяковского в субботу состоится церемония прощания с российским сценографом, архитектором, народным художником России и заслуженным деятелем искусств РСФСР Сергеем Бархиным, сообщается на сайте театра.

Бархин скончался на 83-м году жизни.

Он создал декорации в Театре Маяковского для всех постановок художественного руководителя учреждения Миндаугаса Карбаускиса — спектаклей «Таланты и поклонники», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кант», «Плоды Просвещения», «Русский роман», «Изгнание / Мой друг Фредди Меркьюри», «Обломов» и «Семейный альбом».

Прощание с Бархиным будет проходить с 11:00 до 12:30.​