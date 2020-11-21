РИАМО - 21 ноя. На один год для пассажиров закрыли вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии метрополитена, там проведут работы по реставрации и замене эскалаторов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сама станция Кольцевой линии продолжает работать для пассажиров. На ней будут останавливаться поезда и работать пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

«Войти и выйти со станции можно будет через станцию «Менделеевская», — говорится в сообщении.

За время ремонта на станции будет увеличено количество эскалаторов. Их после окончания работ их будет четыре.

Эскалаторы, которые сейчас стоят на «Новослободской», работают с 1952 года. Новые эскалаторы будут тише, быстрее и вместят большее количество пассажиров.