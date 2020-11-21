С момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД) – одного из ключевых транспортных проектов России последнего десятилетия – 21 ноября исполнился ровно год. Диаметры были призваны объединить железнодорожный транспорт Московского региона с метро и наземным общественным транспортом. О том, удалось ли МЦД справиться с этой задачей, читайте в материале РИАМО.

130 миллионов пассажиров

Год назад, 21 ноября, были запущены первые два маршрута МЦД – от Одинцова до Лобни (МЦД-1 «Белорусско-Савеловский») и от Нахабина до Подольска (МЦД-2 «Курско-Рижский»).

«Главной задачей проекта была интеграция пригородных электричек в систему городского транспорта. Это было непросто, но результат, который мы видим, говорит о том, что сделать это удалось. МЦД начали использовать не только для поездок из пригорода в Москву, как это было долгие годы до запуска диаметров, но и для передвижения внутри города. Новые сервисы, современные поезда, единая система оплаты и удобные пересадки сделали комфортнее поездки не только тех пассажиров, которые ранее пользовались ж/д линиями, но и привлекли новых – с метро, наземного транспорта и личных автомобилей», – рассказал РИАМО начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

За год оба диаметра перевезли 130 миллионов пассажиров. На МЦД-1 пришелся 61 миллион поездок, а на МЦД-2 – 69 миллионов.

«Это отличные показатели, хоть и немного меньше прогнозируемых – пандемия Covid-19 внесла свои коррективы», – пояснил Андрей Акимов.

Самыми популярными станциями на МЦД-1 за год стали Одинцово, Белорусская и Савеловская, а на МЦД-2 – Царицыно и Тушинская. В будни каждой из них пользуются до 22 тысяч человек в сутки.

Новая тарифная система и бесплатная пересадка на метро позволяет жителям Москвы экономить на ежедневных поездках до 50%, а жителям Московской области – до 75% трат на проезд. Как отметил Андрей Акимов, за год работы МЦД пассажиры в общей сложности сэкономили более 1,5 миллиарда рублей.

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Прирастая станциями

За год с момента запуска проект МЦД постоянно развивался, при этом пандемия не нарушила планы по развитию инфраструктуры, строительству новых и реконструкции существующих станций. В частности, на диаметрах были построены пять новых станций: Пенягино, Волоколамская, Остафьево, Славянский бульвар и Курьяново.

Как отметил Андрей Акимов, открытие новых станций не только улучшает транспортную доступность районов Московского региона, но и способствует развитию прилегающих территорий.

Например, станцию Курьяново попросили построить сами жители. В будущем здесь появятся жилой квартал, школа, детские сады, многофункциональный центр, технопарк и наземные многоуровневые паркинги.

«Во время ночной стоянки поезда МЦД обрабатывают холодным туманом. Технология позволяет бесконтактно обрабатывать все поверхности, в том числе труднодоступные места», – объяснил собеседник РИАМО.

Кроме того, еще пять станций МЦД – Опалиха, Сетунь, Новодачная, Нахабино и Долгопрудная – были реконструированы. При этом на смену классическим железнодорожным остановкам постепенно стали приходить современные пригородные вокзалы европейского уровня.

Большая работа была проведена и в плане поездов. Поначалу, после запуска МЦД, они курсировали в смешанном режиме: новые составы пускали вместе с пригородными поездами предыдущих серий. Но мэр Москвы Сергей Собянин поручил до конца 2020 года все электропоезда на двух диаметрах полностью заменить на новые.

«На втором диаметре обновление поездов уже завершилось. Пассажиров обслуживают современные составы: ЭП2Д, «Иволга» и «Ласточка». Средний возраст парка поездов на диаметре не превышает трех лет», – рассказал начальник дирекции МЦД.

По его словам, завершить обновление составов на первом диаметре планируется до конца года.

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«Поезда обрабатывают холодным туманом»

Пандемия Covid-19, омрачившая 2020 год, сказалась на всех показателях жизни в Москве и Подмосковье. Не стал исключением и пассажиропоток на МЦД. В результате введения режима самоизоляции и удаленной работы он снизился весной до 65% от обычного.

«Сейчас снижение не такое сильное, но мы по-прежнему призываем пассажиров по возможности оставаться дома», – отметил Андрей Акимов.

Поскольку некоторым пассажирам все же приходится пользоваться общественным транспортом, сегодня на станциях и в поездах МЦД проводится усиленная дезинфекция. Специальным раствором обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: турникеты, аппараты по продаже билетов, валидаторы и кассовые окна. А все поверхности подвижных составов дезинфицируют трижды в день.

Кроме того, в поездах МЦД работают системы обеззараживания воздуха, которые уничтожают до 100% микробов. Перед сменой все кассиры, контроллеры и локомотивные бригады проходят обязательный медицинский контроль. Они обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

Также на станциях диаметров установлены бесплатные санитайзеры, которые позволяют бесконтактно обрабатывать руки. А особенно актуальной в пандемию Covid-19 стала система обеззараживания воздуха в поездах «Иволга». Ультрафиолетовое излучение в ней убивает до 99% микробов и вирусов.

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С просьбами о тишине

Участники проекта МЦД регулярно получают от пассажиров обратную связь: как предложения по улучшению проекта, так и жалобы. Все они не остаются без внимания.

Так, по просьбам пассажиров в августе на МЦД разместили 120 плакатов с QR-кодами для доступа к онлайн-библиотеке на сайте «Книги в метро». А в сентябре на диаметрах открылись две площадки проекта «Музыка в метро» – на станциях Славянский бульвар (МЦД-1) и Волоколамская (МЦД-2).

Что касается жалоб пассажиров, то чаще всего они поступают на необходимость обращаться в кассы за бесплатным билетом и неблагоустроенность прилегающей территории.

«Совместно с коллегами из РЖД, ЦППК и другими участниками проекта мы ведем активную работу по решению этих вопросов», – отметил Андрей Акимов.

В частности, дорабатывается программное обеспечение, чтобы решить проблемы с оформлением льготных билетов, и облагораживается прилегающая к станциям территория.

Любопытно, что, помимо прочего, пассажиры МЦД жаловались и на слишком настойчивое информирование в поездах. Поэтому в 2020 году по их просьбам количество аудиосообщений на МЦД-1 уже сократилось на 30%, а на МЦД-2 уменьшится в ближайшее время.

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Диаметральные перспективы

Работы по развитию МЦД ведутся постоянно, причем как на существующих линиях, так и на перспективных маршрутах. К 2024 году на действующих диаметрах планируется построить остановочные пункты Петровско-Разумовская, Марьина Роща, Дмитровская, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево. После 2024 года завершится строительство платформы Илимская.

Кроме того, на станциях Тимирязевская, Каланчевская, Баковка и Подольск в настоящее время ведется реконструкция. А в будущем в Московском регионе будут запущены еще три диаметра – сегодня ведется их активное проектирование.

В перспективе МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» соединит Зеленоград и Раменское, МЦД-4 «Киевско-Горьковский» свяжет Апрелевку и Железнодорожный, а МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» – Пушкино и Домодедово.

В рамках подготовительных работ на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в ближайшее время откроется новая станция Ховрино.

Также ведутся активные работы по реконструкции участка Каланчевская – Курская. Количество путей там увеличат с двух до четырех, что позволит запустить дополнительные составы и развести потоки поездов разных диаметров.

Это необходимо сразу для двух диаметров – МЦД-2 «Курско-Рижский» и перспективного МЦД-4 «Киевско-Горьковский», часть маршрута которого также пройдет через Комсомольскую площадь. Работы на участке Каланчевская-Курская планируется завершить на 1,5 года раньше первоначального плана.

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«Не нужно было строить новые пути»

Между тем, несмотря на то, что в целом проект МЦД получился удачным и оправдал себя, некоторые эксперты отмечают и его определенные недостатки. В беседе с РИАМО директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов заметил, что пассажиры диаметров в первую очередь отмечают их подвижной состав, новые остановки, пересадочные узлы, а также значительно увеличенную частоту движения поездов, но есть у проекта и другая сторона.

«Все эти мероприятия могли быть реализованы в составе проекта Московских центральных радиусов. Для этого не нужно было строить новые ж/д пути в центре Москвы, от станции Курской до станции Каланчевской», – считает эксперт.

Как отметил Якимов, именно на строительство этих путей была израсходована значительная часть ресурсов, выделяемых на реализацию всего проекта МЦД. Между тем строительство инфраструктуры в центральной части города противоречит современным концепциям удобного и безопасного города с комфортной городской средой.

«Любые транспортные связи разрезают городскую ткань, увеличивают нагрузку на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ и шумового загрязнения. Транзитное движение через центр города – это дорогое удовольствие, а главное, не такое востребованное, как кажется», – объяснил собеседник РИАМО.

По мнению Якимова, 95% пассажиров не стремятся пересечь Москву от края до края. Это пассажиры, передвигающиеся от периферии города или ближнего Подмосковья в центр Москвы. А для решения этой транспортной задачи диаметры в принципе не нужны.

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«Жить рядом с метро пока удобнее»

Организация диаметральных связей оправдана для удешевления технологического процесса обслуживания перевозки пассажиров от периферийной части к центру города, считает Михаил Якимов.

Собственно говоря, именно такая идея была заложена при проектировании Московского метрополитена, в котором поезда идут от края Москвы через центр до противоположного края.

«Однако это дорогое удовольствие. Строительство аналогичных наземных диаметров существенно дешевле, но очевидно, обратной стороной этой дешевизны является ухудшение жизни горожан, проживающих в центре города», – рассказал эксперт.

По словам собеседника РИАМО, за последние полвека в мире нет примера строительства железнодорожных путей, проходящих диаметром через центр крупного города. Все крупные города отказываются от таких проектов и демонтируют уже имеющиеся железнодорожные пути, заменяя их метрополитеном и трамвайными линиями.

Впрочем, не все эксперты настроены столь пессимистично. Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов отметил, что проект МЦД оказался востребован среди жителей Московского региона, а объявления о продаже или аренде недвижимости стали публиковаться с привязкой к станциям диаметров.

«Но, конечно, подземные станции московского метро сейчас и в ближайшем будущем останутся более популярными, жить рядом с ними пока явно удобнее», – отметил Цыганов в беседе с РИАМО.

Впрочем, по мнению эксперта, будущие перспективы МЦД явно хороши. Он приводит в пример практику Мюнхена и Берлина, где пригородные электрички (S-Bahn) плотно интегрированы с остановками подземки (U-Bahn), трамваев и автобусов, часто используются кросс-платформы и переходы.

И Московские центральные диаметры идут по схожему пути: так, сегодня практически построен транспортно-пересадочный узел «Нижегородский», где интегрируются станции метро, МЦД, МЦК, автобусов.

«Когда таких действующих узлов будет достаточное количество и пересадки будут занимать 5–10 минут, можно будет говорить о достижении полного успеха проекта МЦД», – заключает эксперт.