РИАМО - 20 ноя. Новые жилые комплексы введены в эксплуатацию в городских округах Подольск («Каскад Парк-2»), Балашиха («МАРЗ») и Раменском («Раменский»), говорится в сообщении министерства жилищной политики Московской области.

«Восстановлены права 1,036 тысячи граждан Подмосковья, среди которых 247 дольщиков ЖК «МАРЗ», 742 ─ ЖК «Раменский», 47 ─ ЖК «Каскад Парк-2». Совсем скоро они получат ключи и отпразднуют новоселье», ─ сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Дольщики ЖК, которые ввели в эксплуатацию, ждали ключи от своих квартир от одного до семи лет. Так, дольщики ЖК «МАРЗ» провели в ожидании семь лет, а те, кто вложились в «Раменский» ─ пять лет, меньше всего ждали ключи дольщики «Каскад Парк-2» - один год.

Новые жилые комплексы расположены по адресам: городской округ Подольск, деревня Бережки, сельское поселение Лаговское, ЖК «Каскад Парк -2»; городской округ Балашиха, деревня Федурново, микрорайон МАРЗ, корпус 4, ЖК «МАРЗ»; город Раменское, улица Мира - Северное шоссе, ЖК «Раменский».