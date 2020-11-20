РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Порядка 2,4 тысячи бутылок питьевой воды передали медикам Красногорска члены партии «Единая Россия» в рамках акции «Спасибо врачам», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Акцию «Спасибо врачам» провели активисты местного отделения партии «Единая Россия» и члены молодежного парламента горокруга Красногорск.

«За два дня партийцы передали врачам скорой помощи и сотрудникам Красногорской городской больницы №1, борющимся с коронавирусной инфекцией, почти 2,4 тысячи бутылок воды», - говорится в сообщении.

Акцию добра планируют продолжить на следующей неделе в ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2».

«Два члена фракции «Единая Россия» совета депутатов Красногорска Виталий Левченко и Станислав Касимов закупили воду для персонала лечебных учреждений округа на свои личные средства», - отметила депутат Московской областной думы Галина Уткина.

Она также добавила, что развозить воду помогают активисты партии и молодогвардейцы.

«Мы работаем в одной команде и стараемся отвечать на потребности медиков», – подчеркнула Уткина.

Медицинские работники, в свою очередь, напомнили о необходимости ношения защитных масок в общественных местах и выполнения требований рекомендаций Роспотребнадзора.