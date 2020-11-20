РИАМО - 20 ноя. Мособлдума внесла изменения в закон «О муниципальной службе в Московской области», теперь ряд должностей включен в перечень с повышенными коррупционными рисками, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Совместная инициатива областной прокуратуры и ГУРБ была поддержана Московской областной думой. Теперь на территории всех городских округов Подмосковья будут введены единые критерии к перечням муниципальных служащих, обязанных представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Органы местного самоуправления не уделяли должного внимания данному вопросу, это приводило к тому, что должности с повышенными коррупционными рисками в перечни по тем или иным причинам не включались», — отмечается в материале.

К примеру, в этом году в Балашихе не была включена в соответствующий антикоррупционный перечень должность заместителя начальника управления транспортом, дорог и связи администрации округа. При этом указанная должность относится к должностям с потенциально высоким риском коррупционности.

Служащий, воспользовавшись служебным положением, получил взятку, за что привлечен к уголовной ответственности. Выявить преступление удалось после плановой проверки сведений о доходах. Служащий был уволен в связи с утратой доверия. Замещаемая им должность и ряд других должностей включены в перечень с повышенными коррупционными рисками.

«Ситуация, при которой в муниципалитетах перечни служащих формировались по собственным усмотрениям, с нового декларационного периода останется в прошлом. Такое решение обеспечит единство ограничений и обязательства при прохождении муниципальной и государственной гражданской службы», — подчеркнул зампред правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

По его словам, благодаря такому подходу сделан еще один существенный профилактический шаг к недопущению нарушений законодательства о противодействии коррупции.