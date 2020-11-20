РИАМО - 20 ноя. До конца 2024 года в Одинцовском городском округе планируется расселить из аварийного жилья 182 семьи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Больше всего проблемных помещений расположено в Звенигороде. Здесь предстоит расселить девять домов, в которых живет 332 человека. Глава муниципалитета Андрей Иванов обратил внимание на то, что вопросы, связанные с аварийными жилыми помещениями, накопились еще до вхождения города в состав Одинцовского округа.

«В этих аварийных домах в Звенигороде проживает 159 семей. На их переселение в 2022-2023 годах планируется потратить более 300 миллионов рублей. В текущем году округ уже выделил для этих целей семь квартир. Помещения предоставлялись из жилищного фонда муниципалитета», — сказал Иванов.

Еще 59 человек, это 23 семьи, предстоит расселить из аварийного жилья в Барвихе — в селе Усово и поселке Усово Тупик. В бюджете 2021 года на эти цели заложено 43,7 миллиона рублей. Всего же до конца 2024 года на переселение здесь выделят 97 миллионов рублей.