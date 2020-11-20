РИАМО - 20 ноя. К июню 2021 года на территории Звенигорода полностью обновят остановочные пункты общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

В пятницу глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел совещание с профильными заместителями. В ходе встречи подняли вопрос об обновлении остановочных павильонов, которых на автомобильных дорогах Звенигорода насчитывается 31. К сентябрю уже установлено шесть павильонов нового образца, до конца года запланировано обустроить еще четыре.

«Конечно, остановки оставляли желать лучшего. Ржавые, без крыши, где-то вообще стояли только придорожные знаки. В лучшем случае была заасфальтирована площадка. Обратили на эту проблему особое внимание, до конца года десять устаревших объектов будут заменены. А к лету 2021-го полностью обновим в городе автопавильоны», — сказал Иванов.

В ближайшие дни по поручению главы муниципалитета совместно с компанией «Автодор» будет подготовлена остановка возле академии дзюдо в микрорайоне Восточный. В настоящее время выполнена посадочная площадка и обустроен тротуар до остановки.