РИАМО - 20 ноя. Фельдшерско-акушерский пункт построят в деревне Бережки, расположенной в Солнечногорском городском округе, ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте выполняется внутренняя отделка помещений, поставка и сборка необходимой мебели и оборудования. Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре», - отметил руководитель министерства строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Возведенный пункт включит в себя смотровую, кабинет приема, комнату пребывания пациентов, стерилизационную и материальную комнаты, процедурную, помещения для персонала с раздевалкой, а также санитарную. Проектом предусмотрено встроенное жилье для врача. Оно будет оборудовано отдельным входом.

Предназначение фельдшерско-акушерских пунктов в том, чтобы оказывать первичную медико-санитарную помощь в небольших населенных пунктах, где численность населения достигает 100 человек, но не превышает 2 тысячи. Открытие ФАПов позволит повысить уровень доступности медицинских услуг не только для жителей деревни, но и для ближайших населенных пунктов.

Генпорядчик строительства: ООО «СП-АльянсСтрой». Всего в рамках национально проекта «Здравоохранения» в текущем году в Подмосковье планируют ввести в строй 13 ФАПов.

Бюджет нацпроекта «Здравоохранение» превышает 1,7 триллиона рублей, он включает восемь федеральных проектов. Их цель - обеспечить увеличение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году. Для этого в стране совершенствуется медицинская инфраструктура, повышается качество и доступность медпомощи. Для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами проводится обучение и повышение квалификации врачей.