РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Свыше 500 рабочих и 150 единиц техники убирают снег в подмосковном Красногорске в пятницу, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Коммунальные службы в городском округе Красногорск приступили к ликвидации последствий снегопада, который продлится, по прогнозам синоптиков, до утра субботы.

«В целом по округу у нас нормативная готовность. Мы выводим около 500 человек и 150 единиц техники. Техника готова, подрядчики в готовности, дежурные определены – мы контролируем ситуацию», – отметил заместитель главы администрации горокруга по развитию территорий Евгений Владимирский.

В первую очередь уборку снега и противогололедную обработку проводят на дорогах и тротуарах, подходах к остановкам общественного транспорта и социальным объектам.

Для оперативной отработки жалоб действуют Telegram-чаты: «Будет чисто 2020» и «Красногорск. Транспорт и дороги».