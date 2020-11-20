РИАМО - 20 ноя. С начала 2020 года в бюджеты городских округов Московской области от аренды и продажи земельных участков и имущества поступило более 12,5 миллиардов рублей, исполнение планового годового показателя составило более 82%, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Поступления от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составили 9,8 миллиарда рублей, а от аренды и продажи муниципального имущества и земельных участков – 2,7 миллиарда рублей», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она отметила, что это весьма хороший результат, которого органы местного самоуправления смогли достичь, несмотря на тяжелые условия пандемии и предоставленную арендаторам отсрочку по оплате аренды за муниципальную собственность и неразграниченные земли.