РИАМО - 20 ноя. В столице в пятницу выпало 2 миллиметра осадков, что составляет около 4% от месячной нормы, высота снежного покрова в городе выросла до 3 сантиметров, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За три часа в Москве выпало около 2 миллиметров осадков - это почти 4% от месячной нормы. Высота снежного покрова в городе составляет 2-3 сантиметра», - сказала Позднякова.

Она добавила, что снегопад в мегаполисе предположительно закончится к полудню 21 ноября.

Как уточняется на сайте «Метеоновости», температура в городе стала отрицательной, поэтому накопление снежной массы на улицах продолжится.