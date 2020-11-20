РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 ноя. В Домодедове за минувшие сутки выявили еще 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 3 055 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 887 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 100 937 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 1 871 человек. Выздоровели и выписались 73 863 человека. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 3 055 (+10)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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20 НОЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Клинику «Чайка» в «Москва‑Сити» закрыли за непредоставление сведений о Covid‑пациентах. Медучреждение не отправляло положительные тесты в Роспотребнадзор.

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.