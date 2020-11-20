РИАМО - 20 ноя. Первые билеты на общественный транспорт в Москве появились в 1935 году, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«В 1935 году появилась первая автоматическая касса, которая работала по принципу киноленты, передвигая рулонные билеты. Позже они начали распространятся массово», - написал Ликсутов в своей колонке на едином транспортном портале.

Он добавил, что билетная система Московского метрополитена была одной из самых лучших в мире. Ее отличали надежность и нетребовательность к обслуживанию.

«В конце 50-х годов началось внедрение первых турникетов, а 1961 год ознаменовался их появлением на постоянной основе на всех станциях», - отметил Ликсутов.

Знакомые многим магнитные билеты появились в 1993 году. Это был эксперимент. В 1996 году их применение стало массовым. Нынешние и уже привычные всем «Тройки» появились 2 апреля 2013 года.

«Сейчас их выпущено уже более 35 миллионов! Главная особенность и отличие от всех остальных - возможность записи на нее любого типа билета, поддержка сложных пересадок между всеми видами транспорта, а также оплата с электронного кошелька», - добавил Ликсутов.