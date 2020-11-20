РИАМО - 20 ноя. В Подмосковье планируют открыть 16 горнолыжных комплексов, оборудованных современной инфраструктурой в виде подъемников, гостиниц, кресельных канатных дорог, а также пунктов проката и горячего питания, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В декабре стартует новый зимний сезон. Жители Подмосковья будут рады, если с приходом календарной зимы начнется и климатическая. Прошлый год не порадовал нас уровнем снежного покрова. Занятия на горнолыжных комплексах – один из любимых видов досуга жителей области. 16 горнолыжных баз в шести муниципальных образованиях будут готовы принять всех желающих», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Горнолыжные комплексы располагаются в Серпухове, Балашихе, Красногорске, Коломенском, Дмитровском и Раменском городских округах.

Он добавил, что Дмитровский городской округ традиционно становится центром горнолыжного спорта в регионе. На его территории расположены 11 комплексов, где каждый может найти себе склон по уровню сложности. Пологая трасса подойдет новичкам, а опытные спортсмены выберут более крутой спуск.

По его словам, регион располагает всеми условиями для горнолыжного спорта, а оборудование комплексов снежными пушками необходимо для того, чтобы поддерживать качественный снежный покров на спусках.

Занимаясь спортом не стоит забывать о требованиях по соблюдению социальной дистанции между людьми, которые не проживают вместе. Для этого в помещениях закрытого типа нужно нанести специальную разметку, а контактные элементы должны обрабатываться дезинфицирующими средствами и растворами регулярно раз в два часа.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>