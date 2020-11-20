РИАМО - 20 ноя. Московское управление Роспотребнадзора приостановило деятельность клиники «Чайка», расположенной в международном деловом центре «Москва-Сити», за сокрытие информации о пациентах с коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам специалист-эксперт столичного ведомства Александра Нормова.

«Сегодня специалисты управления Роспотребнадзора по Москве наложили <...> в отношении клиники «Чайка» меру в виде временного запрета деятельности», — сказала Нормова.

По ее словам, клиника провела 19 тестов на Covid-19. Результаты данных анализов были положительными, но данные о них не были предоставлены в Роспотребнадзор. Это влечет угрозу распространения коронавируса в столице.

Она пояснила, что по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ данное нарушение влечет наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

С начала пандемии в столице выявили 539 970 случаев коронавируса, умерли 8159 заболевших, выздоровели 394 252 пациента.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Клинику «Чайка» в «Москва‑Сити» закрыли за непредоставление сведений о Covid‑пациентах. Медучреждение не отправляло положительные тесты в Роспотребнадзор.

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.