РИАМО - 20 ноя. На востоке Москвы началось заселение пятой новостройки по программе реновации жилищного фонда, «стартовый» дом располагается по адресу: улица Константина Федина, 13, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Жители пятиэтажки на 11-й Парковой улице, дом №53 получили уведомления о начале переселения в новостройку на улице Константина Федина, дом №13. Всего в «стартовом» доме запланировано предоставить новое жилье почти 900 семьям. Переселение будет происходить в несколько этапов до конца этого года», – сказал Левкин.

Он добавил, что уведомления о переселении граждане получили в личном кабинете на mos.ru, а также на электронную почту посредством сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

Новый дом на улице Константина Федина построили на месте демонтированных пятиэтажек. Первыми в него переедут 103 семьи.

«Новостройка представляет собой два корпуса переменной этажности. В помещениях в соответствии со стандартами программы выполнена улучшенная отделка. Центр информирования находится в одноэтажном отдельно стоящем здании между корпусами, во дворе жилого дома оборудована детская площадка с безопасным резиновым покрытием и местами отдыха, выполнено мощение тротуаров и пешеходных дорожек», – отметил Левкин.

Он подчеркнул, что это пятая новостройка, которую заселяют по программе реновации в Восточном административном округе столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил новостройку на Константина Федина. Он отметил, что жители этого района были одними из главных инициаторов программы реновации. Почти половина района должна переехать в новые дома.

На сегодня в районе Северное Измайлово в программу реновации включено 179 домов, для обеспечения «волнового» переселения подобрано 16 «стартовых» площадок.