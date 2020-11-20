РИАМО - 20 ноя. После работ по реконструкции завода стеклопакетов, расположенного на улице Горького в Электростали, будет создано 500 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области​.

В рамках реализации проекта планируется закупка нового оборудования, а также расширение и усиление производственной мощности. Преобразование коснется и производственного корпуса.

«После изменений на производстве появится 500 рабочих мест. Затем в планах создание еще 300-400 мест. Площадь обновленного завода составит 9,5 тысячи квадратных метров. Объект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Объем инвестиций на реализацию данного проекта составит 900 миллионов рублей, застройщиком объекта выступит ООО «МОП».