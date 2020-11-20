РИАМО - 20 ноя. Строительство нового индустриального парка в Ленинском городском округе позволит создать порядка 1 тысячи новых рабочих мест, площадь трехэтажного здания составит более 147 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Представители ведомства провели первую плановую проверку индустриального парка в деревне Ближние Прудищи.

«Ранее строительство этого объекта было приостановлено Главгосстройнадзором в связи с отсутствием разрешительной документации. Инспекторы надзорного ведомства оказали представителям строительной организации всю необходимую юридическую и консультационную помощь. Застройщик привел документы в порядок и после получения разрешения на строительство на законных основаниях возобновил работы», — пояснил начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Многофункциональный комплекс будет предназначен для производства, упаковки, сортировки и хранения товаров, их комплектации и отправки в розничную сеть.

Кроме того здесь планируется вести торговлю, проводить выставки и ярмарки. Все работы собираются завершить в третьем квартале 2021 года.