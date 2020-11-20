РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Региональный оператор МСК-НТ собрал в Подольске 400 литров пластика на переработку, вырученные средства направят на благотворительный проект «Добрые крышечки», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«20 ноября специалисты компании регионального оператора по обращению с отходами вывезли на переработку более 400 литров «добрых крышечек» из торговых центров «Леруа Мерлен», «Капитолий» и детского сада №56 «Рябинка», - говорится в сообщении.

Сбор пластика для акции всероссийского благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» становится доброй привычкой жителей южного Подмосковья. Об этом свидетельствуют растущие объемы поступающего ценного вторсырья в пункты приема ООО «МСК-НТ», открытые компанией в городских округах Подольск, Чехов, Серпухов, Пущино и Протвино.

Дети принимают участие в акции с большим энтузиазмом. Под руководством воспитателей и учителей ребята легко вырабатывают новое экологичное отношение к отходам.

Собирая «добрые крышечки» для благотворительности, жители не только делают доброе дело, но и привыкают к правилам раздельного сбора отходов.

Компания МСК-НТ, являясь официальным партнером проекта «Добрые крышечки», уже более двух лет обеспечивает вывоз вторсырья и организует открытие новых пунктов сбора на обслуживаемых территориях. На средства, вырученные от переработки пластика, приобретаются средства передвижения детям с особенностями развития: инвалидные коляски и вертикализаторы.