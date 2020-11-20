РИАМО - 20 ноя. Столичные следователи возбудили уголовные дела в отношении трех лжесвидетелей по делу актера Михаила Ефремова, которого признали виновным в смертельном ДТП, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Свидетелей допрашивали в Пресненском суде.

«В августе этого года во время судебных заседаний указанные лица были предупреждены судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого двое подозреваемых сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова и видели иное лицо, сидевшее за рулем его автомобиля, а сам Ефремов стоял рядом с транспортным средством», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что еще один подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было.

В суде сделали вывод, что все эти показания противоречатдоказательствам и являются недостоверными.