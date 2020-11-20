РИАМО - 20 ноя. В следующем году столичные больницы и поликлиники оснастят новым оборудованием, на эти цели решено потратить 39 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Такая сумма заложена в бюджет Москвы на будущий год. Программа закупки нового оборудования по контрактам жизненного цикла начата в этом году и продолжится в следующем.

«Новое оборудование заменит технику, которая закупалась 7-10 лет назад. Это позволит дооснастить медицинские учреждения, в том числе те, в которых проводится капитальный ремонт», - говорится в сообщении.

Таким образом, столичные поликлиники будут соответствовать современным стандартам.

Планируют закупить цифровое, диагностическое оборудование. Кроме того, закупят технику для хирургии, акушерства, неонатологии и реанимации новорожденных, гемодиализа, а также стерилизационное, дезинфекционное, офтальмологическое и лор-оборудование.