РИАМО - 20 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в пятницу осмотрел новую многофункциональную спортивную площадку в микрорайоне Восточный в Звенигороде, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Во время моих рабочих визитов в Звенигород жители микрорайона Восточный неоднократно просили об установке спортивной площадки на территории. В середине октября был заключен контракт с подрядчиком, и уже буквально на днях у жителей микрорайона Восточный откроется многофункциональная спортивная площадка», — сказал Иванов.

По его словам, здесь зимой жители смогут кататься на коньках и играть в хоккей, а летом — в футбол, баскетбол или волейбол. Отдельную благодарность Иванов выразил депутату Мособлдумы Дмитрию Голубкову, с чьей помощью стала возможна реализация этого проекта.

Контракт с подрядчиком ООО «СРК Гарантия Качества» был заключен 13 октября со сроком осуществления работ в течение 38 дней. За этот период установлена хоккейная коробка размером 20 на 40 метров с основанием из резиновой крошки, нанесена разметка, поставлены стойки для волейбола и баскетбола, универсальные ворота, скамейки, а также четыре опоры освещения.

Как отметил глава муниципалитета, работы выполнены в рамках подпрограммы «Эффективное местное самоуправление». Инициативный проект сформирован совместно с жителями микрорайона и поддержан депутатом Голубковым.

Ранее на портале «Добродел» в период с 22 по 31 мая 2020 года проходило голосование жителей по вопросу установки на территории микрорайона Восточный хоккейной площадки. Реализацию проекта поддержало 116 человек.