РИАМО - 20 ноя. В городских округах Домодедово, Дмитровский, Клин, Можайский и Пушкинский десяти правообладателям земель начислили штрафов на 2,3 миллиона рублей за непроведение мер по удалению борщевика Сосновского, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«По результатам летних и осенних осмотров муниципального земельного контроля административные комиссии городских округов Домодедово и Дмитровский оштрафовали двух нарушителей землепользования на 150 тысяч рублей каждого, в Можайском городском округе один правообладатель получил штраф в 500 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также в Пушкинском округе оштрафовали сразу шесть нарушителей на сумму в 470 тысяч рублей. В Клину правообладатель земли был оштрафован на 1 миллион рублей.

Правообладатели 113 гектаров земли нарушили закон, согласно которому были обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.