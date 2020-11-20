РИАМО - 20 ноя. На дорогах Москвы вечером в пятницу образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, из-за снегопада и гололедицы прогнозируется много мелких ДТП, заторов в центре и на вылетных магистралях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Если есть возможность, перенесите поездки на личном автомобиле с часа пик (до 20:00) на более позднее. Или пользуйтесь городским транспортом», - говорится в сообщении.

Водителей попросили быть осторожными и внимательными на дороге.

Крупные заторы отмечают на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе, Третьем транспортном кольце, Рязанском проспекте, Садовом кольце и других дорогах.