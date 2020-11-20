РИАМО - 20 ноя. В Пушкинском округе АО «Зеленоградское» запущена реконструированная молочная ферма, объем инвестиций в проект составил 242 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В официальном открытии фермы принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Предприятие «Зеленоградское» не стоит на месте, продолжает свою историю. Здорово, что на территории Московской области появляются такие объекты. Особенно важно, что это происходит в сложный период пандемии», - сказал Разин.

Реконструированная ферма рассчитана на содержание 260 голов крупного рогатого скота. Здесь разместили доильные роботы пятого поколения, которые редко встречаются в России. Также на ферме установили и другое оборудование, в рамках реконструкции были обновлены помещения.

АО «Зеленоградское» - подмосковный племенной завод по разведению скота голштинской породы. Это полноценная животноводческая ферма замкнутого цикла, где также производят картофель, выращивают кормовые культуры и перерабатывают молоко.

На сегодняшний день общее поголовье стада АО «Зеленоградское» составляет 2,7 тысячи голов КРС. Валовое производство молока за девять месяцев этого года составило 9,4 тысячи тонн.