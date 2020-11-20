РИАМО - 20 ноя. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Рузский городской округ выехала межведомственная комиссия для проверки фактов незаконной вырубки леса, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В состав комиссии вошли представители профильных ведомств, МВД и местной администрации. Ранее жители муниципалитета жаловались на рубку деревьев вблизи деревень Ивойлово, Нижнее Сляднево и соседствующих с ними населенных пунктов и СНТ с целью разработки песчаных карьеров.

«Мы сегодня вместе с представителями общественности осмотрели две территории - три земельных участка. Они не предназначены для разработки карьеров. Вырубка велась с нарушением законодательства», - сказал заместитель министра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов по итогу проверки.

Земельные участки, где проводилась вырубка лесов, находятся в частной собственности. В настоящее время все работы приостановлены, определяется статус земель.

Правоохранительные органы при участии и содействии Госадмтехнадзора региона и БТИ проводят доследственную проверку.