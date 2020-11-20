РИАМО - 20 ноя. Жителям Московской области рассказали о студенте Иване Беккере, который работает в Covid-госпитале в Химках, он согласился работать, как только ему позвонили и предложили помочь, сообщается в Instagram-аккаунте министерства здравоохранения Подмосковья.

Иван учится на шестом курсе Рязанского меда. Ранее он также переболел коронавирусом. Госпиталь открылся 9 ноября. Молодой человек работает там с первого дня.

«Я понимал, что будет сложно. Но в первые дни работы я осознал, что даже не догадывался насколько сложно. Поток пациентов очень большой. Зачастую просто тяжело успеть всех обойти: кому капельницу поставить, кому кровь взять. Работа сложна не манипуляциями, знания-то все есть. В СИЗах тяжело дышать, от духоты постоянно хочется пить. А вся вода из тела просто выходит с потом, мокро. Наверное, тяжело именно от этого», - сказал Беккер.

Пока что у него был всего 1 выходной. Но парня это не особо волнует.

«Зато я так радуюсь, когда вижу, как пациенты, которых выписали, покидают стены этой больницы. Это значит, что мы помогли. И человек может спокойно жить, свободно дышать», - отмечает Беккер.

С начала пандемии в Московской области зафиксировали 100 937 случаев заболевания коронавирусом. Число вылеченных пациентов с Covid-19 достигло 73 863.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- Почти 350 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Московской области. Для ее прохождения необходимо обратиться к участковому врачу.

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.