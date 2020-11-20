РИАМО - 20 ноя. В Центре обработки данных ФНС России в подмосковной Дубне, который открыли в пятницу, создано порядка 150 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Вторую очередь масштабного дата-центра открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В мероприятии принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Запуск нового Центра обработки данных (ЦОД) – значимое событие для всей системы налоговых органов. Подарок к 30-летнему юбилею налоговой службы. Все бизнес-процессы теперь автоматизированы. Уплата налогов стала максимально простой и удобной. Сделать это можно в любом месте через уже привычный личный кабинет налогоплательщика – быстро и легко. Так же, как и получить другие услуги ФНС», - сказал Мишустин.

Он обратил внимание, что работа с персональными данными – это всегда большая ответственность. Вся информация налогоплательщиков должна быть надежно защищена.

«Важно сделать все необходимое, чтобы защитить персональные данные. От этого зависит доверие граждан к институтам власти», - подчеркнул премьер-министр.

Дубна не случайно была выбрана одной из приоритетных площадок. При размещении ЦОД учитывались стоимость электроэнергии и возможность привлечь квалифицированные кадры.

Губернатор отметил, что в муниципалитете есть все необходимое для развития.

«Хорошие результаты показывает университет в Дубне, он вошел в 100 лучших университетов страны и каждый год поднимается. Дубна – это уникальная площадка: вуз, предприятия, ОЭЗ. Это как раз то, что позволит городу дальше развиваться. Сегодня здесь живет порядка 75 тысяч человек и очевиден потенциал роста», - уточнил Воробьев.

В общении с журналистами по итогу мероприятия губернатор подчеркнул, что главная задача сейчас – создание комфортных условий для проживания специалистов.

«Первая и вторая очереди ЦОДа - это рабочие места и профессионалы, которые всем этим управляют. В свое время федеральным решением в Дубне была образована особая экономическая зона, сейчас работает уже 170 резидентов», - отметил Воробьев.

Он добавил, что в ОЭЗ «Дубна» расположены инновационные предприятия, там формируются налоги, рабочие места, приезжают уникальные специалисты.

«Главная задача - строить дома, обеспечить новое качество жизни. У нас есть программа в Дубне, будем строить жилье и заниматься благоустройством», - подчеркнул губернатор.