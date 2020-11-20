РИАМО - 20 ноя. В Центре обработки данных ФНС России в подмосковной Дубне, который открыли в пятницу, создано порядка 150 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Вторую очередь масштабного дата-центра открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В мероприятии принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он обратил внимание, что работа с персональными данными – это всегда большая ответственность. Вся информация налогоплательщиков должна быть надежно защищена.
«Важно сделать все необходимое, чтобы защитить персональные данные. От этого зависит доверие граждан к институтам власти», - подчеркнул премьер-министр.
Дубна не случайно была выбрана одной из приоритетных площадок. При размещении ЦОД учитывались стоимость электроэнергии и возможность привлечь квалифицированные кадры.
Губернатор отметил, что в муниципалитете есть все необходимое для развития.
«Хорошие результаты показывает университет в Дубне, он вошел в 100 лучших университетов страны и каждый год поднимается. Дубна – это уникальная площадка: вуз, предприятия, ОЭЗ. Это как раз то, что позволит городу дальше развиваться. Сегодня здесь живет порядка 75 тысяч человек и очевиден потенциал роста», - уточнил Воробьев.
В общении с журналистами по итогу мероприятия губернатор подчеркнул, что главная задача сейчас – создание комфортных условий для проживания специалистов.
«Первая и вторая очереди ЦОДа - это рабочие места и профессионалы, которые всем этим управляют. В свое время федеральным решением в Дубне была образована особая экономическая зона, сейчас работает уже 170 резидентов», - отметил Воробьев.
Он добавил, что в ОЭЗ «Дубна» расположены инновационные предприятия, там формируются налоги, рабочие места, приезжают уникальные специалисты.
«Главная задача - строить дома, обеспечить новое качество жизни. У нас есть программа в Дубне, будем строить жилье и заниматься благоустройством», - подчеркнул губернатор.
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