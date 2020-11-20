РИАМО - 20 ноя. На участке в Михайлово-Ярцевском поселении в новой Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс, Градостроительно-земельная комиссия согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении участка, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Участок, где возведут комплекс, располагается вблизи деревни Прудово-Сипягино.

«Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сообщила, что на участке площадью 0,9 гектара планируется строительство спортобъектов – физкультурно-оздоровительного комплекса и спортплощадок суммарной площадью 7,2 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Участок в настоящее время полностью свободен от застройки. После внесения изменений в ПЗЗ инвестор будет определен на земельном аукционе.​