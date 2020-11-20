РИАМО - 20 ноя. Инспекторы эконадзора провели административные расследования по фактам нарушений природоохранного законодательства в Ленинском городском округе, к ответственности привлечены две компании, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Первым нарушителем оказалась компания «Амиго», которая занимается производством мебели в деревне Пуговичино. На производственной площадке предприятия выявлены навалы производственных отходов. Кроме того, здесь выявлен водосброс в дренажный канал, вода в котором сильно замутнена.

«Нарушение также выявлено в деятельности ООО «НПП АгроТехнологии», которое проводит рекультивацию земельного участка вблизи деревни Остров. Вопреки проектным решениям, работники компании смешивали вещества для производства рекультиванта на открытом грунте, что привело к порче земель», - говорится в сообщениии.

Лабораторный анализ проб грунта показал превышение предельно допустимых концентраций тяжелых металлов и нефтепродуктов.

Обе компании оштрафованы на общую сумму более 200 тысяч рублей. Устранение причин, способствовавших нарушениям, находится на контроле Минэкологии.