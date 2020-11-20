РИАМО – 20 ноя. Основателю мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павлу Дурову iPhone 12 Pro показался весьма громоздким аналогом iPhone 5, а набор камер на новом смартфоне он назвал уродливым, сообщает Газета.ru.

«Пресловутая выемка и широкие лицевые панели все еще присутствуют, что создает низкое соотношение экрана к корпусу и в целом ощущение устаревшего устройства», — сказал Дуров.

Он считает, что с момента смерти Стива Джобса компания живет за счет старых идей.

Дуров также напомнил, что в нынешнем году продажи iPhone упали на 21%.​