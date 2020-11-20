РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 ноя. В микрорайонах Ковровый, Южный, Белая Дача и Силикат подмосковных Котельников отремонтировали шесть светильников и заменили 36 осветительных элементов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«За прошедшую неделю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников были выполнены следующие мероприятия: произведен ремонт 6 светильников и замена 36 осветительных элементов в микрорайонах Ковровый, Южный, Белая Дача и Силикат», - говорится в сообщении.

Также осуществлены мероприятия по закрытию 15 торшеров, технических ниш и лючков опор освещения. Восстановлена работа торшерной линии 5 элементов в микрорайоне Опытное Поле и парке Патриот, произведена замена декоративных плафонов в микрорайоне Ковровый. Выполнены ремонтные работы в щите уличного наружного освещения по улице Большой Колхозной и Яничкиному проезду.

Проведены ревизия и профилактические мероприятия по устранению провисания проводов воздушных линий электропередачи, закреплен ослабленный бандаж на воздушных линиях общей длиной порядка 70 метров в микрорайоне Силикат.

Также управляющей компанией «Акварель» восстановлено освещение парковой зоны микрорайона Белая Дача в районе жилого дома №18, а в домах №№20 и 21 выполнен ремонт 5 декоративных торшеров и заменено 8 осветительных элементов.