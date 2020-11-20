РИАМО - 20 ноя. Столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства школьницы в квартире на западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, в пятницу в квартире жилого дома на Можайском шоссе в столице нашли тело несовершеннолетней девочки с множеством колото-резаных ранений.

«На место происшествия выезжал Кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов», - говорится в сообщении.

Прокурор Москвы Денис Попов поставил расследование уголовного дела на личный контроль.

Также на личный контроль ход расследования взял руководитель столичного ГСУ СК РФ Андрей Стрижов.