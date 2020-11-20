РИАМО - 20 ноя. За месяц работы почти 2 тысячи волонтеров предотвратили в общественном транспорте Подмосковья более 1 миллиона нарушений масочного режима среди пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Дежурство идет ежедневно. Добровольцы подходят к пассажирам, которые не надевают маску. Они работают на железнодорожных станциях, у автовокзалов, на остановках, а также в самих транспортных средствах – в электричках и автобусах.

«Из всех выявленных нарушений, более 90% <...> устранены на месте. На железнодорожном транспорте свыше 558 тысяч пассажиров после просьбы надели маску, в автобусах и такси устранено более 450 тысяч нарушений масочного режима, а в аэропортах – почти 51 тысяч. Кроме того, волонтеры бесплатно раздали пассажирам более 351 тысяч масок и 294 тысячи листовок о неукоснительном соблюдении масочного режима», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что снижение числа нарушений и рост уровня осознанности граждан связаны, в том числе, с проверками в транспорте и работой волонтеров.

Волонтеры дежурят в течение всего дня с усилением работы в часы пик — с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.