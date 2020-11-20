РИАМО - 20 ноя. Факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан пресекли в одной из квартир по улице Спортивной, расположенной в городском округе Клин, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В ходе проверки соблюдения иностранцами режима нахождения на территории РФ было установлено, что хозяйка квартиры, расположенной в округе, поставила на учет 10 мигрантов без предоставления иностранцам места для временного проживания.

«По данному факту дознавателем отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 уголовного кодекса РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», – говорится в сообщении.

На текущий момент в отношении 48-летней женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.